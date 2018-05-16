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Культура | В Пензе слабослышащие артисты сыграли в спектакле «Бременские музыканты»

16.05.2018|15:37
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В Центре культуры и досуга состоялась премьера спектакля «Бременские музыканты», созданного на средства гранта, полученного региональным отделением Всероссийского общества глухих. Репетиции длились полгода. В постановке заняты 23 непрофессиональных артиста: школьники, студенты, учащиеся интерната и медколледжа, рабочие.

Они не слышат мелодии и слова песен. Большинство публики в зале - тоже. Но благодаря искренней игре удовольствие от происходящего на сцене получают и артисты, и зрители.

«Включается очень сильная музыка, ребята чувствуют вибрацию пола. Из зала мы подсказываем минимально - они должны работать в ритме музыки. Мы постарались так сделать», - рассказала специалист регионального отделения Всероссийского общества глухих Марина Чубко.

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