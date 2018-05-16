16.05.2018 | 15:48

19 мая Пензенская область присоединится к всероссийской Ночи музеев. В этом году она пройдет уже в 12-й раз и будет иметь название «Шедевры из запасников».

В Пензе акция объединит более 20 учреждений культуры, которые проведут 160 мероприятий. Так, например, картинная галерея представит 20 редких произведений. Но это далеко не все, что готовят гостям организаторы обширной программы.

«В Губернаторском доме - «Позвольте, я в любви вам объяснюсь»: признания в любви на фоне наших шедевров. Ребята сами будут готовить различные стихотворные, песенные, театрализованные признания», - анонсировал директор Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Мероприятия пройдут также в краеведческом, Литературном музеях, в музеях народного творчества, В. О. Ключевского, И. Н. Ульянова, в Музее одной картины.

Шедевры из запасников достанут не только в областном центре: акция состоится в Кузнецком, Сердобском, Сосновоборском, Спасском и других районах области. Каждое из учреждений культуры готовит сразу несколько мероприятий.

«Особенная акция в этом году в Литературном музее - мы попытаемся сделать (я думаю, у нас это получится) онлайн-трансляцию конкурса «Слова подобны крыльям». У нас уже более 70 участников электронно заявились на участие в этом конкурсе чтецов», - рассказала генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Надежда Никулаенкова.

По традиции Ночь музеев будет включать в себя творческие встречи, флешмобы, мастер-классы, игры и лотереи. По словам организаторов, в этом году участниками акции станут не менее 12 тысяч человек.