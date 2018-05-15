15.05.2018 | 10:15

В Пензе планируют использовать площади второго и третьего этажей фойе драматического театра: там может появиться областной музей театра.

Создание музея станет одним из мероприятий, приуроченных к Году театра в России, каким объявлен 2019-й. Разработать региональный план соответствующих мероприятий поручил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 мая.

«В ходе официального визита в Республику Казахстан мы посещали театр оперы в Астане, на одном из этажей этого здания был размещен небольшой музей театра», - привел пример глава региона.

По его мнению, создание подобного объекта в драмтеатре привлечет дополнительное внимание зрителей.