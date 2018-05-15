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Культура | В Пензе в фойе драматического театра планируют создать музей

15.05.2018|10:15
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В Пензе планируют использовать площади второго и третьего этажей фойе драматического театра: там может появиться областной музей театра.

Создание музея станет одним из мероприятий, приуроченных к Году театра в России, каким объявлен 2019-й. Разработать региональный план соответствующих мероприятий поручил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 мая.

«В ходе официального визита в Республику Казахстан мы посещали театр оперы в Астане, на одном из этажей этого здания был размещен небольшой музей театра», - привел пример глава региона.

По его мнению, создание подобного объекта в драмтеатре привлечет дополнительное внимание зрителей.

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Гость|15.05.2018 10:24|

Хорошая идея.

Гость|15.05.2018 10:47|

Музей ЦИРКу ?

Гость|15.05.2018 10:48|

penzainform.ru писал(a):

«В ходе официального визита в Республику Казахстан мы посещали театр оперы в Астане, на одном из этажей этого здания был размещен небольшой музей театра», - привел пример глава региона.
Губернатор также посещает страны Европы, почему не берем пример город без песка, грязи, и с разметкой на дорогах?

Гость|15.05.2018 10:50|

Такой ЦИРк нам не нужен!!!

Гость|15.05.2018 10:54|

Потому что у власти "жонглёры и иллюзионисты".

Коперфильд с исчезновением статуи свободы,на фоне пензенских распилов с их благополучным исчезновением-ОТДЫХАЕТ!Соотечественники могут с достоинством гордиться нашими "АРТИСТАМИ ЦИРКА".

Гость|15.05.2018 11:10|

Монумент Стела героям может исчезнуть,а вы иллюзионисты. Исчезает трепетное отношение к памяти погибших в угоду кому? Коммунистам,фашистам,попам,демократам,золотому тельцу.??? Как будто действуют шулера-напёрсточнеки.

Гость|15.05.2018 12:07|

А в музее будут фотографии старого театра и того кто его поджог ?

Имя: Гость
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