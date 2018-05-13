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Культура | В Центре культуры и досуга пензенцев угостили «Ягодным пирогом»

13.05.2018|15:07
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Большой «Ягодный пирог» приготовили пензенцам два дружественных творческих коллектива. Одному 20 лет, в нем учат красиво выглядеть и ходить по сцене, другому - 15, там поют.

Кулинарное название совместной программы неслучайно. Смотреть это вкусно.

«Такой ягодный пирог, в котором перемешали эти «ягодки»: детки, песни, костюмы и так далее. Все это украсили профессиональными сливками. Ну и сверху, конечно, педагоги», - весело представила программу руководитель театра моды Ольга Букина.

Вокальная студия «Контраст» и театр моды показали зрителям все, чему научились.

Коллективы много гастролируют по России и за рубежом. Опыт поездок тоже был продемонстрирован на сцене городского Центра культуры и досуга.

На сцену вышли и самые маленькие участники коллективов. Им нужно набираться опыта выступлений перед публикой.

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