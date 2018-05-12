12.05.2018 | 17:06

В Центре культуры и досуга открылся I Всероссийский фестиваль-конкурс современного и эстрадного танца «Равновесие». Цели, которые поставили перед собой организаторы, не ограничиваются выявлением самого яркого коллектива - задача более масштабна.

«Развить современный танец, современное искусство в целом и показать нашим ребятам, нашим педагогам, как танцует Россия, собрать максимальное количество городов здесь», - отметила директор фестиваля Светлана Федорова.

В фестивале принимают участие представители восьми регионов - всего более 500 юных артистов. На суд жюри они представляют 89 номеров в трех направлениях: современный танец, эстрадный и стилизованный.

Завершится двухдневный фестиваль-конкурс «Равновесие» гала-концертом, который пройдет в Пензенском драматическом театре.