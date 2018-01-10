10.01.2018 | 15:47

Традиционное благотворительное рождественское представление в пензенском драмтеатре открылось концертом архиерейского детского хора. Вокруг зеленой красавицы танцевали ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники воскресных школ и детских домов.

«Мне здесь хорошо. Я встречаю Новый год. Я люблю рождество», - поделилась впечатлениями участница праздника Татьяна.

Также все участники праздничного представления увидели спектакль. Для маленьких зрителей актеры подготовили сказку «Белоснежка».

Рождественская елка в драматическом театре проводится на протяжении трех лет.

«Будьте счастливы в течение всего этого года! Пусть Господь вам помогает и посылает большие и малые чудеса в этом году. С праздником всех вас!» - поздравил собравшихся митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.