07.01.2018 | 15:25

Артисты Центра культуры и досуга выступили в сердце Пензы. У главной городской елки прошел большой рождественский концерт с участием известных творческих коллективов Сурского края. На сцене выступали ансамбли «Голоса России» и «Званый вечер».

«Чтобы люди не только сидели у себя в квартирах, не только смотрели телевизор. Пусть выходят, благо сегодня снег пошел наконец-то и настоящая зимняя погода - мягкая, прекрасная, со снегопадом. Я думаю, это то, что все так долго ждали и чему мы все очень радуемся. Наконец-то пришла зима!» - позвал жителей Пензы на улицы директор городского Центра культуры и досуга Евгений Шилов.

Вместе с артистами танцевали и пели десятки горожан. Постепенно площадь Ленина заполнялась все новыми и новыми зрителями.

«Нам нравится проводить время с детьми, чтобы они видели, какие есть народные гулянья», - поделилась одна из молодых жительниц города.

«Нам очень интересно, и мы рады, что пришли, праздник хороший, веселый», - поддержал ее спутник.

«Проходили мимо, услышали - музыка, Дед Мороз. Ребенку показать вот, он Деда Мороза еще не видел ни разу», - высказали свое мнение другие молодые родители.

Пока главный зимний волшебник развлекал собравшийся на площади народ, его домик успели облюбовать юные пензенцы. Другие горожане, пользуясь подходящей для катания на коньках погодой, поспешили выйти на лед.

Праздничные гулянья в центре Пензы продолжались несколько часов.