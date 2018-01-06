06.01.2018 | 17:58

В канун старого Нового года Нина Голубина порадует зрителей своей новой авторской программой. 13 января заслуженная артистка России приглашает пензенцев на концерт под названием «Музыка моей души» с участием коллектива под руководством Игоря Фатеева.

Прозвучат романсы, патриотические, лирические и эстрадные песни. В программе около 20 композиций, больше половины из них - абсолютно новые произведения, написанные самой Ниной Голубиной.

«Я не композитор, я просто извлекаю из сердца, я слышу вместе с теми прекрасными стихами, которые ко мне попадают. В основном это стихи людей, которые мне нравятся, друзей», - отметила артистка.

Любую песню она превращает в маленький спектакль. Это одна из причин, по которой у пензенской певицы такая внушительная армия поклонников. Кстати, сама Нина Семеновна ждет на этом концерте не только почитателей своего творчества.

«Даже критиков. Мне очень нравится, когда меня критикуют, это нормально. Если кто-то этого не понимает, то я им сочувствую. Критикуйте, ругайте меня больше - это только придает тонус», - поделилась Нина Семеновна.

Кроме заслуженной артистки России, на сцену Дома молодежи выйдут лауреаты фестиваля «Поют журналисты». Начало концерта в 18:00.