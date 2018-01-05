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Культура | Ветеран рассказал о коллекции музея Президентского (Кремлевского) полка

05.01.2018|15:22
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В одной из пятиэтажек на улице Бекешской затерялся небольшой музей с богатой коллекцией. Его создатель Александр Коннов скромно называет это место комнатой славы Президентского (Кремлевского) полка. Он сам в нем служил в середине 80-х годов прошлого века.

Здесь можно увидеть фотографии, документы и форму военнослужащих элитного подразделения, охраняющего «сердце государства».

«Что-то мое, что-то присылают. Например, одну форму прислали из Свердловска, у парня дед служил в нашем полку. Генеральскую фуражку прислал парень из Новосибирска – то ли дед, то ли отец у него был генералом», - рассказал руководитель регионального движения ветеранов Кремлевского полка Александр Коннов.

Здесь и повседневная форма, которая была принята у кремлевцев в 60-х годах XX века, и современные нарядные мундиры.

Носить этот мундир необходимо по строго прописанным правилам. Например, кокарда головного убора совмещалась с переносицей пальцами, козырек размещался на два пальца вверх от переносицы.

Форму кремлевцам всегда выдают по размеру, потом ее подгоняют по фигуре, а не как в обычных войсках – что дал старшина, то и носи. Но главное, по словам Александра Коннова, – не мундир, а то, что под ним.

«Я иду и вижу, что вот этот – наш: человек идет, а спина у него прямая. И хотя я не в первой роте служил, все равно видно по выправке; два-три месяца службы, и человек уже и спину разворачивает совсем по-другому. Все похожи друг на друга. Если не внешностью, то, по крайней мере, статью, габаритами», - отметил ветеран.

Познакомиться со службой в Кремлевском полку может любой желающий – музей открыт для посещений, вот только места в нем маловато.

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