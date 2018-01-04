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Культура | Юные пензенцы повеселились с Карлсоном в детской школе искусств

04.01.2018|17:04
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Карлсону не живется спокойно на своей крыше – с юными пензенцами веселее. Упитанный проказник пригласил горожан в возрасте от четырех до восьми лет в детскую школу искусств им. Ю. Е. Яничкина на интерактивное представление «Приключения Карлсона, или Мечты сбываются под Новый год».

Кстати, загаданное именно в это время, как показывает практика, часто становится явью.

«Моя мечта была – стать учителем. В принципе, она сбылась – я всю жизнь работаю в образовании», - рассказала директор ДШИ города Пензы им. Ю. Е. Яничкина Лариса Ушакова.

«В моем детстве были скромные мечты – мандарины под елочкой, шоколад, сладости и мероприятия с родителями. К счастью, Дед Мороз всегда исполнял мои мечты. Теперь мечтают мои дети, и все, что они загадывают, Дед Мороз им приносит», - поделилась жительница Пензы Ирина Карева.

На то он и волшебный Дедушка, чтобы радовать детвору.

«Он мне принес паровоз с железной дорогой. Его надо строить, он включается, когда выключают свет», - похвасталась участница представления Ксения.

Новогоднее представление (уже 16-е по счету) было подготовлено силами педагогов детской школы искусств, которые перевоплотились в самых разных сказочных персонажей: Карлсона, Мухомора, Бабу-Ягу, Вилли Вонку и фрекен Бок.

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