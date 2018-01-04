Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 янв 2018|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Культура | В Пензе восстановят памятник архитектуры XIX века

04.01.2018|15:39
Печать

В Пензе возродят памятник архитектуры, который исчез с лица города несколько лет назад. Речь идет о деревянном доме, который еще в 2012 году располагался по адресу: улица Куйбышева, 24.

Это был яркий образец архитектуры XIX века, строение напоминало русский терем. Объект находился в аварийном состоянии. Когда памятник начали разбирать, многие жители возмутились и даже устраивали акции протеста.

«Я бы назвал его жемчужиной деревянного зодчества Пензы. Подобной архитектуры больше не сохранилось. Дом построен в русском стиле, позади него находится флигель, построенный в эпоху модерна», - рассказывал участник акции Михаил Кириков.

Горожан тогда успокоили и пообещали перенести дом на другое место, поближе к музею народного творчества, но этому воспротивились местные жители. К тому же, когда приступили к работам, выяснилось, что спасать уже нечего – бревна сгнили.

По закону нельзя снести памятник архитектуры. Так что теперь его нужно строить заново, но на прежнем его месте уже выросли высотки.

Был выбран другой адрес – Куйбышева, 19. Однако на перенос необходимо одобрение Министерства культуры России. Пензенские чиновники уже подготовили нужные бумаги.

«Проект предусматривает, скажем так, воссоздание объекта в тех пропорциях, габаритах, с теми резными наличниками, которые были раньше. Более того, будет применен аутентичный старому материал, то есть никаких пластиковых новомодных материалов при воссоздании этого объекта применяться не будет», - подчеркнул председатель областного комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский.

Если бумаги с разрешением из столицы придут быстро, то работы уже совсем скоро начнутся.

0
0
0
0
 
Гость|04.01.2018 18:48|

БРЕД.БРЕД,БРЕД,

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!