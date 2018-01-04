04.01.2018 | 15:39

В Пензе возродят памятник архитектуры, который исчез с лица города несколько лет назад. Речь идет о деревянном доме, который еще в 2012 году располагался по адресу: улица Куйбышева, 24.

Это был яркий образец архитектуры XIX века, строение напоминало русский терем. Объект находился в аварийном состоянии. Когда памятник начали разбирать, многие жители возмутились и даже устраивали акции протеста.

«Я бы назвал его жемчужиной деревянного зодчества Пензы. Подобной архитектуры больше не сохранилось. Дом построен в русском стиле, позади него находится флигель, построенный в эпоху модерна», - рассказывал участник акции Михаил Кириков.

Горожан тогда успокоили и пообещали перенести дом на другое место, поближе к музею народного творчества, но этому воспротивились местные жители. К тому же, когда приступили к работам, выяснилось, что спасать уже нечего – бревна сгнили.

По закону нельзя снести памятник архитектуры. Так что теперь его нужно строить заново, но на прежнем его месте уже выросли высотки.

Был выбран другой адрес – Куйбышева, 19. Однако на перенос необходимо одобрение Министерства культуры России. Пензенские чиновники уже подготовили нужные бумаги.

«Проект предусматривает, скажем так, воссоздание объекта в тех пропорциях, габаритах, с теми резными наличниками, которые были раньше. Более того, будет применен аутентичный старому материал, то есть никаких пластиковых новомодных материалов при воссоздании этого объекта применяться не будет», - подчеркнул председатель областного комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский.

Если бумаги с разрешением из столицы придут быстро, то работы уже совсем скоро начнутся.