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Культура | Вокальная студия «Лель» масштабно отметила 20-летие коллектива

02.01.2018|16:32
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Вокальная студия «Лель» представила пензенцам юбилейный концерт под названием «Мечты сбываются». Известный пензенский коллектив был образован еще в 1997 году. С праздником «Лель» поздравили и столичные звезды.

«От всего сердца поздравляю студию эстрадного вокала «Лель» с двадцатилетием и желаю только одного - достижения всех заветных «мечт». А если у кого-то они не вылились на большую сцену, то знайте, что главное – петь с огромным счастьем и любовью; не важно, для кого», - поздравил коллектив в видеообращении известный исполнитель Николай Басков.

За два десятилетия в этой студии научились петь около 300 юных пензенцев.

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Гость|02.01.2018 18:40|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО В НОВОМ ГОДУ.

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