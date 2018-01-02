02.01.2018 | 16:32

Вокальная студия «Лель» представила пензенцам юбилейный концерт под названием «Мечты сбываются». Известный пензенский коллектив был образован еще в 1997 году. С праздником «Лель» поздравили и столичные звезды.

«От всего сердца поздравляю студию эстрадного вокала «Лель» с двадцатилетием и желаю только одного - достижения всех заветных «мечт». А если у кого-то они не вылились на большую сцену, то знайте, что главное – петь с огромным счастьем и любовью; не важно, для кого», - поздравил коллектив в видеообращении известный исполнитель Николай Басков.

За два десятилетия в этой студии научились петь около 300 юных пензенцев.