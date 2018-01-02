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Культура | Пензенцы отметят юбилей великого композитора Сергея Рахманинова

02.01.2018|15:32
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В 2018 году исполняется 145 лет со дня рождения Сергея Рахманинова, и в честь такой даты на разных площадках Пензы будут звучать произведения, над которыми трудился Сергей Васильевич.

«Пенза заявлена на Всероссийский фестиваль в последней декаде апреля. Это будут большие концерты как детского и молодежного творчества, так и профессиональных музыкантов», - отметила председатель Пензенского отделения Международного союза музыкальных деятелей Светлана Туромшина.

Знаменитый композитор в Пензе не бывал, но он часто приезжал в Тамбовскую область. Музыкант жил и сочинял в имении Ивановка, которое принадлежало его жене. В настоящее время там открыт музей-усадьба С. В. Рахманинова.

«С Пензой мы дружим давно, потому что Пенза – первый город в Советском Союзе, который пошел нам навстречу, и в Пензе появилась улица имени Сергея Васильевича Рахманинова. В старом здании филармонии (бывшем здании обкомовского Дома политпроса) мы устраивали выставки, посвященные Рахманинову, концерты», - подчеркнул директор музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков.

Вполне возможно, что на фестиваль имени Рахманинова приедут известные музыканты из других городов страны.

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Гость|02.01.2018 19:18|

Обращение к модератору. забаньте этого распространителя.Засирает все темы.

Гость|02.01.2018 19:44|

Спасибо.достали идиотской рекламой.

Гость|02.01.2018 19:47|

Точно надо отметить как же без него то.

Имя: Гость
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