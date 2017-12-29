29.12.2017 | 17:31

Икона Владимирской Богоматери вернулась на свое место в экспозиции после того, как над ней потрудились столичные мастера. 12 произведений из Пензенской картинной галереи обрели вторую жизнь, и теперь их может увидеть любой желающий в экспозиции «Возвращенные шедевры» в Губернаторском доме.

«Три иконы, две живописи и графика из наших фондов были отобраны на конкурсной основе двумя ведущими реставрационными московскими мастерскими - им. И. Э. Грабаря и НИИ реставрации - и бесплатно (подчеркиваю!), за счет федеральной программы «Культура России», отреставрированы в течение полугода», - рассказал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Картину «Дама в сиреневом платье» кисти Пимена Орлова называют одной из жемчужин собрания Пензенской картинной галереи, хотя каждая из представленных на выставке работ, по мнению Кирилла Застрожного, может быть украшением любого художественного музея.

«Мы все больше и больше раскрываем сокровища наших запасников. Эти сокровища реставрируются и выполняют свое главное предназначение - радуют пензенцев и гостей нашего города прекрасными шедеврами, которые находятся в нашей коллекции», - добавил Кирилл Застрожный.

Кстати, в бюджете Пензенской области на 2018 год заложено 1 миллион 250 тысяч рублей для реставрации экспонатов из фонда Пензенской картинной галереи.