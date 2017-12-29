Состоялась встреча министра образования Пензенской области Александра Воронкова и председателя татарской автономии Пензенской области Бакира Акжигитова, на которой обсуждалась тема национального образования татар.
«Министр и руководитель автономии в неформальной обстановке обсудили вопрос о преподавании татарского языка и литературы в Пензе. Министерство образования готово идти навстречу предложению татарской автономии открыть курсы преподавания в районах города. Для этого автономии предоставят помещения для занятий в школах Пензы», - сообщается на сайте автономии.
Также стороны рассмотрели вопрос о строительстве школы с этнокультурным компонентом. Подобные учебные заведения имеются в соседних регионах. Образование и воспитание в них основываются на национальных традициях.
Опыт подобных школ в соседних регионах показывает, что образование и воспитание, основанное на национальных традициях, дает хорошие результаты.
Вы сначала своему родному русскому языку научите нормально, а уж потом по желанию. Мордва татарская.