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Культура | В Пензе планируется открыть курсы татарского языка и литературы

29.12.2017|14:05
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Состоялась встреча министра образования Пензенской области Александра Воронкова и председателя татарской автономии Пензенской области Бакира Акжигитова, на которой обсуждалась тема национального образования татар.

«Министр и руководитель автономии в неформальной обстановке обсудили вопрос о преподавании татарского языка и литературы в Пензе. Министерство образования готово идти навстречу предложению татарской автономии открыть курсы преподавания в районах города. Для этого автономии предоставят помещения для занятий в школах Пензы», - сообщается на сайте автономии.

Также стороны рассмотрели вопрос о строительстве школы с этнокультурным компонентом. Подобные учебные заведения имеются в соседних регионах. Образование и воспитание в них основываются на национальных традициях.

Опыт подобных школ в соседних регионах показывает, что образование и воспитание, основанное на национальных традициях, дает хорошие результаты.

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Гость|29.12.2017 14:42|

Вы сначала своему родному русскому языку научите нормально, а уж потом по желанию. Мордва татарская.

Гость|29.12.2017 14:44|

Воронка гнать в шею надо.

Гость|29.12.2017 14:49|

Специально для таких этнических проектов у нас есть республики в составе РФ.

Вообще это идея так себе, приводит к разобщению народа, как считаете? Сегодня строим школы для определенных национальностей, а завтра для других меньшинств? Каждая группа людей, объединенная по какому-либо признаку будет строить для себя государство в государстве? Это нормально?

Гость|29.12.2017 15:04|

Зачем вообще, надо открывать всеобщее курсы языка на котором скоро будем говорить все на одном языке - английском.

В городе Пенза уже так половина надписей с применением латинских букв и с применением английских слов.

Учите английский товарищи!

Гость|29.12.2017 16:50|

Может мордовскобуртасского?

Гость|29.12.2017 16:57|

Гость писал(a):

Вы сначала своему родному русскому языку научите нормально, а уж потом по желанию. Мордва татарская.
все верно! всем подлизали.еще извиниться не забудьте

Гость|29.12.2017 17:06|

Зачем курсы открывать? Татары знают свой язык, свою культуру и женщин одевают уже по своим обычаям. На улицах Пензы каждый пятый тарабанит на татарском, особенно на рынках. Вот мордовский язык редко услышишь в городе.

Гость|29.12.2017 17:09|

Надо древне-славянский изучать и в школах предмет вводить, а то не понятно что попы там читают.

Гость|29.12.2017 17:13|

А кто им мешает родной язык свой изучать? Бюджетных денег хотят? Как попы?

Гость|29.12.2017 17:15|

penzainform.ru писал(a):

Министерство образования готово идти навстречу предложению татарской автономии открыть курсы преподавания в районах города. Для этого автономии предоставят помещения для занятий в школах Пензы
А почему именно при школах? Сейчас в школах сложилась такая обстановка, что обучаются и таджики, и узбеки, и азербайджанцы, и украинцы. Их диаспоры тоже затребуют в Мин. образовании ввести курсы их языков. На фига тогда этим детям будет русский? Татары пусть изучают свой язык в Елюзанских школах, а не в Пензе.

Гость|29.12.2017 17:17|

Мы будем изучать татарский язык. Нам язык америкосов не нужен.

Гость|29.12.2017 17:18|

А кто против то мы их вы...

Гость|29.12.2017 17:20|

Гость писал(a):

Мы будем изучать татарский язык. Нам язык америкосов не нужен.
Изучайте, но за свой счет.

Гость|29.12.2017 17:21|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Мы будем изучать татарский язык. Нам язык америкосов не нужен.

Изучайте, но за свой счет.

И не в общеобразовательных школах.

Гость|29.12.2017 17:21|

От национальщины до сепаратизма и этномафии один шаг.

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Имя: Гость
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