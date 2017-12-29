29.12.2017 | 17:56

На малой сцене областного драматического театра представили заключительную премьеру 2017 года - комедию «Любовь до потери памяти» по пьесе одного из самых популярных современных российских писателей Валентина Красногорова.

«Этот спектакль - наш новогодний подарок взрослым зрителям. Уже несколько лет идет разговор о том, что большая сцена занята по несколько раз в день детскими сказками, а взрослому зрителю, в общем-то, нечего посмотреть», - отметил руководитель литературно-драматургической части Пензенского драматического театра Виталий Соколов.

Режиссером постановки выступил молодой актер Никита Кузин.

«Действие происходит в кабинете психотерапевта, никаких других действующих линий нет, все в одном помещении. Это скорее розыгрыш - для меня, для актеров, для зрителя. И куда заведет этот розыгрыш, судить сложно», - поделился режиссер.

В спектакле в живом исполнении звучали ностальгические советские хиты разных лет.

Комедийная постановка создана в рамках нового проекта драматического театра «Открытая сцена - молодым». В декабре и январе будет сыграно всего восемь спектаклей. Все билеты на них уже проданы.