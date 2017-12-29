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Культура | В драмтеатре состоялась премьера комедии «Любовь до потери памяти»

29.12.2017|17:56
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На малой сцене областного драматического театра представили заключительную премьеру 2017 года - комедию «Любовь до потери памяти» по пьесе одного из самых популярных современных российских писателей Валентина Красногорова.

«Этот спектакль - наш новогодний подарок взрослым зрителям. Уже несколько лет идет разговор о том, что большая сцена занята по несколько раз в день детскими сказками, а взрослому зрителю, в общем-то, нечего посмотреть», - отметил руководитель литературно-драматургической части Пензенского драматического театра Виталий Соколов.

Режиссером постановки выступил молодой актер Никита Кузин.

«Действие происходит в кабинете психотерапевта, никаких других действующих линий нет, все в одном помещении. Это скорее розыгрыш - для меня, для актеров, для зрителя. И куда заведет этот розыгрыш, судить сложно», - поделился режиссер.

В спектакле в живом исполнении звучали ностальгические советские хиты разных лет.

Комедийная постановка создана в рамках нового проекта драматического театра «Открытая сцена - молодым». В декабре и январе будет сыграно всего восемь спектаклей. Все билеты на них уже проданы.

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Гость|29.12.2017 18:39|

У сегодняшних людей нет ни ЛЮБВИ ни РАССУДКА ни ПАМЯТИ.

Гость|29.12.2017 20:55|

Да... одна комедия О ЛЮБВИ. Оскотинилось современное недочеловечество.

Гость|30.12.2017 00:52|

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Гость|30.12.2017 01:50|

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