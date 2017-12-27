Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 дек 2017|05:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.23  |  $  57.45
 

Культура | Юные пензенцы вернулись с главного новогоднего представления России

27.12.2017|16:15
Печать

48 пензенских мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 13 лет вернулись из столицы с Кремлевской елки, главного новогоднего представления страны.

«Это отличники учебы, победители различных олимпиад, конкурсов, проектов, дети из многодетных семей», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Сопровождали школьников 12 взрослых - медицинские работники, педагоги и полицейские.

Пензенская делегация находилась в столице три дня. Ребята успели побывать на Красной площади, посмотрели спектакль в Большом московском цирке. Особо запомнилось ученикам новогоднее представление у Кремлевской елки.

«Несколько сказок собрались в одну - «Золушка», «Щелкунчик и Мышиный король». К ним добавился герой, которого нет в сказках, - Ангел. Все они пытались найти свою мечту, которая помогла им стать настоящими», - поделилась впечатлениями участница представления Елизавета Козина.

Все участники общероссийской елки получили подарки от Администрации Президента.

0
0
0
0
 
Гость|27.12.2017 23:52|

Список 48 - в студию! Пенза должна знать своих героев.

Гость|28.12.2017 02:34|

Дети чиновников

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!