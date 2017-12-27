27.12.2017 | 16:15

48 пензенских мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 13 лет вернулись из столицы с Кремлевской елки, главного новогоднего представления страны.

«Это отличники учебы, победители различных олимпиад, конкурсов, проектов, дети из многодетных семей», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Сопровождали школьников 12 взрослых - медицинские работники, педагоги и полицейские.

Пензенская делегация находилась в столице три дня. Ребята успели побывать на Красной площади, посмотрели спектакль в Большом московском цирке. Особо запомнилось ученикам новогоднее представление у Кремлевской елки.

«Несколько сказок собрались в одну - «Золушка», «Щелкунчик и Мышиный король». К ним добавился герой, которого нет в сказках, - Ангел. Все они пытались найти свою мечту, которая помогла им стать настоящими», - поделилась впечатлениями участница представления Елизавета Козина.

Все участники общероссийской елки получили подарки от Администрации Президента.