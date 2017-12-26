26.12.2017 | 15:36

В киноконцертном зале «Октябрь» прошел новогодний вечер кавказского танца. Не все зрители этого концерта отважились сдать верхнюю одежду в гардероб - в зале довольно прохладно. Зато жарко на сцене.

«Красивое исполнение, очень сложные элементы танца, когда исполнитель идет именно на пальчиках. Это очень травмоопасно, но завораживающе-красиво», - рассказала организатор концерта Залина Борисова.

Концерт под названием «Ритмы гор» организовала школа кавказского танца «Чегет». Принять участие в нем пригласили и другие творческие коллективы Пензы.