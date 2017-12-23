23.12.2017 | 16:53

У кого как, а у этой молодежи елка - в кроссовках! Есть атрибуты Нового года и спортсмена, а значит - праздник состоялся. В городском центре хореографического искусства прошел X юбилейный фестиваль спортивно-танцевального клуба «Грааль».

Фестиваль «Елка в кроссовках» - своего рода подведение итогов уходящего года. В 2017 году у «Грааля» было 35 командных и десятки сольных побед во всероссийских и международных соревнованиях.

«Вот так с маленькой ножки спортсмена, начинается великое будущее взрослого человека. Как говорится, мы не можем наглядеться на текущую воду, на игру пламени костра, на бездонное небо и на счастливые лица наших детей», - отметила руководитель спортивно-танцевального клуба «Грааль» Евгения Глебова.

С каждым годом диапазон «Грааля» становится шире. Это уже не просто уличные танцы: в репертуаре чир-данс, акробатика, современная хореография, которую демонстрировали тренеры клуба.

Всех участников фестиваля наградили медалями, дипломами и подарками, которые танцующие спортсмены заслужили в уходящем году.