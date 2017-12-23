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Культура | В Пензе прошел X фестиваль «Елка в кроссовках»

23.12.2017|16:53
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У кого как, а у этой молодежи елка - в кроссовках! Есть атрибуты Нового года и спортсмена, а значит - праздник состоялся. В городском центре хореографического искусства прошел X юбилейный фестиваль спортивно-танцевального клуба «Грааль».

Фестиваль «Елка в кроссовках» - своего рода подведение итогов уходящего года. В 2017 году у «Грааля» было 35 командных и десятки сольных побед во всероссийских и международных соревнованиях.

«Вот так с маленькой ножки спортсмена, начинается великое будущее взрослого человека. Как говорится, мы не можем наглядеться на текущую воду, на игру пламени костра, на бездонное небо и на счастливые лица наших детей», - отметила руководитель спортивно-танцевального клуба «Грааль» Евгения Глебова.

С каждым годом диапазон «Грааля» становится шире. Это уже не просто уличные танцы: в репертуаре чир-данс, акробатика, современная хореография, которую демонстрировали тренеры клуба.

Всех участников фестиваля наградили медалями, дипломами и подарками, которые танцующие спортсмены заслужили в уходящем году.

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Гость|23.12.2017 19:02|

"прошел X фестиваль" ну вас у вас через зад, написали бы 10-й, так нет,Х, дебилы.

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