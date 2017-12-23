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Культура | В Кузнецке открылась выставка старинных новогодних игрушек

23.12.2017|11:00
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В Кузнецком музейно-выставочном центре открылась выставка старинных новогодних игрушек «Новый год зажигает огни».

На выставке представлены конфетти, игрушки из ваты, стекляруса, картона, а также на прищепках. Дополняют композицию открытки дореволюционного и советского периода.

«Новогодняя игрушка - это не только атрибут праздника, но и часть истории нашей страны. Елочные украшения менялись вместе с событиями, происходившими в обществе, в них отражались достижения человечества», - рассказали в пресс-службе мэрии.

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Гость|23.12.2017 12:18|

Чучело Солженицына есть?

Алексей1963|23.12.2017 13:00|

А когда эта выставка прибудет в Пензу? Мы тоже бы посмотрели старинные елочные игрушки.

Имя: Гость
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