23.12.2017 | 11:00

В Кузнецком музейно-выставочном центре открылась выставка старинных новогодних игрушек «Новый год зажигает огни».

На выставке представлены конфетти, игрушки из ваты, стекляруса, картона, а также на прищепках. Дополняют композицию открытки дореволюционного и советского периода.

«Новогодняя игрушка - это не только атрибут праздника, но и часть истории нашей страны. Елочные украшения менялись вместе с событиями, происходившими в обществе, в них отражались достижения человечества», - рассказали в пресс-службе мэрии.