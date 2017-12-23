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Культура | В драмтеатре поздравили участников проекта «Дети войны»

23.12.2017|15:44
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В драматическом театре провели традиционное праздничное представление для «Детей войны». Многие участники этой новогодней елки надели вместо привычных маскарадных костюмов строгие пиджаки с орденами и медалями.

«Все замечательно, все хорошо! Поздравляю с Новым годом все старшее поколение, желаю здоровья, счастья, успехов, благополучия, хорошо и встретить, и проводить год!» - поздравил участников праздника Юрий Кутузов.

Ведущие театрализованного представления называли участников хоровода не иначе как «мальчики и девочки», а не «на Вы» и по имени-отчеству, несмотря на их солидный возраст. И те, кто уже давно нянчат внуков и правнуков, на время забывают о том, что «годы промчались, седыми нас делая...»

«Стимул, энергия, веселье! Мы чувствуем себя как дети!» - поделилась впечатлениями Галина Андреева.

Как признались многие участники представления, они попросили у Деда Мороза не подарков, а возможности и в следующем году собраться в том же составе у празднично украшенной елки.

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Гость|23.12.2017 19:20|

Дети войны,внуки войны,правнуки войны,прапра... войн.

Гость|23.12.2017 19:30|

Моим родителям некогда было думать об оформлении бумаг,да и недумали,а пахали на Победу.

На старости лет не пенсии нормальной,не благодарности от государства.

Эти понаоформляли бумаг и значки нацепили и по бумажкам они "герои".

Сейчас тоже все заслуженные и народные,кто крутился около власти.

Гость|23.12.2017 20:09|

А кого считать детьми войны? Тех кто зачат после 22.06.1941 и до 9.05.1945 или как? А еще может быть зачатых от аккупированных территориях?

Гость|23.12.2017 20:14|

penzainform.ru писал(a):

поздравил участников праздника Юрий Кутузов
А это кто такой? Война слово нарицательное, но у них детей войны праздник.

Гость|23.12.2017 21:10|

Гость --20:9 Да видно не раз тебя аист ронял,когда нес твоим родителям--" ДА ВСЁ ГОЛОВОЙ,ГОЛОВОЙ".....

Гость|23.12.2017 21:14|

Гость писал(a):

Гость|23.12.2017 21:10|
Ну расскажи тогда кого считают детьми войны?

Гость|23.12.2017 21:22|

а вот и расскажу:--"слушай внимательно.и не говори потом.что не слышал" Детьми войны называются те люди,которые на своих неокрепших плечах (а им в ту пору было от 5 до 10 и чуть старше лет).которые работали (ДА ИМЕННО РАБОТАЛИ),те кто жил в деревнях работали в полях,те,что жили в городе работали на заводах.Так.что не к лицу глумиться над тем.чего ты не пережил.грешно это поверь.....

Гость|23.12.2017 21:42|

Гость писал(a):

(а им в ту пору
В какую пору, то? Ты с арифметикой дружишь? А теперь прониклись в название дети войны и дети военного времени разницу улавливаешь. До нашей области война не доходила. В дернвнях в области 5 - 10 летние, работали они в школу ходили и на заводах в нашей области в таком возрасте не работали. Хорошо хоть не написал, что в таком возрасте из области уходили на фронт.

Гость|23.12.2017 21:54|

Прапра...внуки участников похода князя Святослава на Царьград.

Гость|23.12.2017 21:55|

Я с уважением отношусь к детям,которые росли и работали в тяжкие военные годы!

Моя мама,ныне покойная, много рассказывала мне, уже тоже почти 60 летнему,как тяжело ей жилось,но она не любила это вспоминать!

Может быть, и скорее всего, может они и нуждаются в дополнительной поддержке государства, но у нас как выходит: благие,хорошие дела можно так извратить,что вызовет законное,точнее справедливое осуждение у общества!

Вот с ветеранами войны,вот откуда их такое огромное количество да к тому же столько нуждающихся в улучшении жилищных условий?

Мы же не в космосе живём и знаем,что в этих квартирах живут как раз не ветераны,а зачастую их бестолковые внуки!

Ну так давайте и внукам уже умерших ветеранов квартиры давать!Они чем хуже?Тем, что их деды умерли от тяжких военных ран гораздо раньше?

Вот и "Дети войны",с ними также не будет? Что, по им право положено,будут пользоваться другие? Незаслуженно!

Да и название " Дети " войны,ну какие у войны могут быть дети?

Гость|23.12.2017 22:03|

Если это название то оно подходит только там где территории были акупированы фашистами или города которые бомбили или находились в блокаде, или в концентрационных лагерях это действительно дети войны, но они все имеют определенные льготы государство позоботилось и об них.

Гость|23.12.2017 22:36|

Чего вы глупости говорите?,по вашему те.кто были в акупации .им тяжело было в годы войны,а те кто жили пусть и не под немцами как сыр в масле.что ли катались?дети 1931,1941 испытали все тяготы войны в полной мере.Отцы как правило были на фронте,а ребятишки с матерями РАБОТАЛИ на фронт.и в полях и на заводах,не доедая.и недосыпая.Считаю.что они достойны хотя бы сейчас в свои за 80 лет и выше иметь хоть какую то прибавку к пенсии за тяжелое детство.50

Гость|23.12.2017 22:52|

Гость писал(a):

в свои за 80 лет и выше
У меня отец 1936 года с области на заводе проработал слесарем с 16 лет армия и назад на завод ветеран труда пенсия побольше 19 000 Р , считает что нормальная пенсия ему хватает.

Гость|23.12.2017 22:57|

Да и не когда он не говорил и не считает себя детем войны. Спрашивал его про детство обычное детство в деревне в школу ходил за 3 км пешком, видел как дезертиров ловили, как эшелоны с танками шли, как вагоны горели с оружием.как солдаты с фронта возвращались как похоронки приходили.

Гость|23.12.2017 22:58|

Ну не все слесарями были.у которых действительно всегда были хорошие зарплаты.кто то и в полях работал (женщины в основном на прополке овощей).а это мизерные зарплаты.а еще раньше просто трудодни.то есть за палочки работали.

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