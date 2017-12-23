23.12.2017 | 15:44

В драматическом театре провели традиционное праздничное представление для «Детей войны». Многие участники этой новогодней елки надели вместо привычных маскарадных костюмов строгие пиджаки с орденами и медалями.

«Все замечательно, все хорошо! Поздравляю с Новым годом все старшее поколение, желаю здоровья, счастья, успехов, благополучия, хорошо и встретить, и проводить год!» - поздравил участников праздника Юрий Кутузов.

Ведущие театрализованного представления называли участников хоровода не иначе как «мальчики и девочки», а не «на Вы» и по имени-отчеству, несмотря на их солидный возраст. И те, кто уже давно нянчат внуков и правнуков, на время забывают о том, что «годы промчались, седыми нас делая...»

«Стимул, энергия, веселье! Мы чувствуем себя как дети!» - поделилась впечатлениями Галина Андреева.

Как признались многие участники представления, они попросили у Деда Мороза не подарков, а возможности и в следующем году собраться в том же составе у празднично украшенной елки.