23.12.2017 | 17:07

Хореографический ансамбль «Вензеля» представил пензенцам новогодний концерт, в который вошло 18 номеров.

«Мы редко обходимся без участия наших подготовительных студий, которые растут на примере ансамбля «Вензеля», которые учатся на его школе. Мы считаем, что нам крайне необходимо быть вместе», - отметила художественный руководитель ансамбля Лариса Алексеева.

«Мы тяготеем к фольклору. Раньше такой генеральной линии у нас не было, сейчас она оформилась. Мы теперь не танцуем танцы других народов, а работаем исключительно в жанре русского танца», - рассказала артистка ансамбля Галина Климкина.

Полную версию концерта «Вензелей» можно будет увидеть на 11-м канале в январе.