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Культура | Ансамбль «Вензеля» порадовал пензенцев новогодним концертом

23.12.2017|17:07
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Хореографический ансамбль «Вензеля» представил пензенцам новогодний концерт, в который вошло 18 номеров.

«Мы редко обходимся без участия наших подготовительных студий, которые растут на примере ансамбля «Вензеля», которые учатся на его школе. Мы считаем, что нам крайне необходимо быть вместе», - отметила художественный руководитель ансамбля Лариса Алексеева.

«Мы тяготеем к фольклору. Раньше такой генеральной линии у нас не было, сейчас она оформилась. Мы теперь не танцуем танцы других народов, а работаем исключительно в жанре русского танца», - рассказала артистка ансамбля Галина Климкина.

Полную версию концерта «Вензелей» можно будет увидеть на 11-м канале в январе.

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Гость|23.12.2017 19:24|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

СИДЯЩИМ НА ШЕЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮЩЕГО НАРОДА ПРЕДЛАГАЮ ПОКАЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ СМИ И ПОЙТИ НА НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ,ГДЕ ОНИ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ.СХОДИТЕ НА ТОДЕС,ПОСМОТРИТЕ,КАК ПРОФИ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТ,ЧТОБЫ СЕБЯ ОБЕСПЕЧИТЬ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|24.12.2017 02:35|

Да все пляшут и поют, а в доме холод, выход тот же плясать остается только что бы не замерзнуть дома. Чем пока и живы на Ворошилова. Гоаорят Саранск нас взял но у них там все отлично, а унас что то не заметно, что мы теперь как в Мордовии живем. ВОТ ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВУТ, А МЫ ЕЛИ ТЕПЛИМСЯ!!!

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