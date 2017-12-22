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Культура | В Пензе прошел областной этап конкурса «Юные таланты за безопасность»

22.12.2017|14:47
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8-й региональный этап Всероссийского фестиваля детского творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность» собрал в Доме молодежи представителей более 50 учебных заведений Пензенской области.

Эти ребята уже стали победителями районных и городских конкурсов, но теперь жюри должно выбрать лучших из лучших, тех, кто достойно выступит за Сурский край на федеральном уровне.

«Главная задача фестиваля - это привитие культуры безопасности населению, в частности детям, в необычной творческой форме, с помощью вокала и хореографии», - отметила начальник отдела областного отделения ВДПО Ирина Егорова.

Юные дарования подготовили литературные, музыкальные, танцевальные номера, которые напоминают о том, как вести себя с огнем, электроприборами, как действовать во время пожара и не допустить распространения пламени.

«Дети не должны играть со спичками. Когда приходишь в лес, например, нельзя разжигать костер и оставлять его потом гореть без присмотра», - блеснула знаниями конкурсантка Валерия Винокурова.

В фестивале участвовали ребята от 7 до 17 лет. Победителей определяли в нескольких категориях: авторская песня, хореографическое, театральное и вокальное искусство.

Финал всероссийского фестиваля состоится летом 2018 года.

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