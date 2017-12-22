22.12.2017 | 16:40

Благодаря участию в ежегодном рождественском балу для воспитанников коррекционных школ-интернатов, детских домов и приютов Пензенской области его участники впервые почувствовали себя настоящими принцессами и принцами.

«Мы старались, готовились, учили песни, наряжались как могли, делали прически», - рассказала преподаватель музыки Нижнеломовского детского дома-интерната Ольга Швагрева.

В Губернаторском доме собралось более 80 юных дам и кавалеров, а также их наставники из Пензы, Неверкина, Головинщина, Нижнего Ломова.

Обязательное условие - создать с помощью соответствующих нарядов, танцев и музыки атмосферу мероприятия высшего света XVIII века.

В этом году темой бала стало лермонтовское «Бородино».

«Современная культура является лишь модернизацией классической русской культуры, поэтому, если начинать знакомить ребенка с культурой, нужно делать это с азов. Если знакомить с литературой - нужно начинать с Пушкина и с Лермонтова, с наших классиков. Если обучать поведению в светском обществе, то лучше делать это по культуре бала», - отметил креативный директор ПСБ «Ковчег» Кирилл Шепелев.