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Культура | В Губернаторском доме состоялся рождественский бал для детей

22.12.2017|16:40
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Благодаря участию в ежегодном рождественском балу для воспитанников коррекционных школ-интернатов, детских домов и приютов Пензенской области его участники впервые почувствовали себя настоящими принцессами и принцами.

«Мы старались, готовились, учили песни, наряжались как могли, делали прически», - рассказала преподаватель музыки Нижнеломовского детского дома-интерната Ольга Швагрева.

В Губернаторском доме собралось более 80 юных дам и кавалеров, а также их наставники из Пензы, Неверкина, Головинщина, Нижнего Ломова.

Обязательное условие - создать с помощью соответствующих нарядов, танцев и музыки атмосферу мероприятия высшего света XVIII века.

В этом году темой бала стало лермонтовское «Бородино».

«Современная культура является лишь модернизацией классической русской культуры, поэтому, если начинать знакомить ребенка с культурой, нужно делать это с азов. Если знакомить с литературой - нужно начинать с Пушкина и с Лермонтова, с наших классиков. Если обучать поведению в светском обществе, то лучше делать это по культуре бала», - отметил креативный директор ПСБ «Ковчег» Кирилл Шепелев.

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Гость|23.12.2017 00:08|

penzainform.ru писал(a):

В Губернаторском доме собралось более 80 юных дам и кавалеров, а также их наставники из Неверкина, Головинщина,
Высший свет из неверкино и головищино)))penzainform.ru писал(a):
Обязательное условие - создать с помощью соответствующих нарядов, танцев и музыки атмосферу мероприятия высшего света XVIII века.

Гость|23.12.2017 07:41|

Уж лучше создать атмосферу XVII века, так вернее будет.

Только лаптей не напасёшся.

Гость|23.12.2017 09:32|

На камеру пацан вшей гоняет рукой - вот это уже реалии 19 и 21 века.

Гость|23.12.2017 09:45|

Атмосферу значит 17 века прилестно, а интересно атмосферу до отмены крепостного права или после?

Гость|23.12.2017 09:48|

Гость писал(a):

вшей гоняет рукой
Смех.

Гость|23.12.2017 11:25|

Гость писал(a):

Атмосферу значит 17 века прилестно, а интересно атмосферу до отмены крепостного права или после?
19 февраля 1861 г. император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права и утвердил «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», так что этот "бал" прославляет времена крепостного права. Эти времена - мечта попов и их хозяев.

Гость|23.12.2017 11:33|

penzainform.ru писал(a):

нужно начинать с Пушкина и с Лермонтова,
Это относится к 19 веку, а не 18, а в XVIII веке свирепствовало крепостное право и на балах развлекались эксплуататоры лапошных крестьян.

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