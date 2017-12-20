20.12.2017 | 15:12

На сцене библиотеки имени М. Ю. Лермонтова прошел традиционный отчетный концерт воспитанников Пензенского областного Дома народного творчества.

Эти вокально-хореографические номера уже успели оценить члены жюри различных всероссийских и международных конкурсов. Теперь артисты представили их на суд своих родных и близких.

В концерте приняли участие фольклорный ансамбль «Славяне», студия свободного танца «Аксиома», эстрадно-хореографический коллектив «РАЖ» и ребята из «Казачат».

Кирилл Карасев уже восемь лет занимается в «Казачатах».

«Наш руководитель приезжала к нам в деревню, где и заметила меня, увидела во мне талант и позвала меня в свой коллектив», - рассказал Кирилл.

Каждый творческий коллектив представил свои лучшие постановки. В итоге получилось состоящее из 30 номеров двухчасовое шоу, в котором было задействовано более 300 артистов разного возраста.

«В «Аксиоме» занимаются 40 детей трех-четырех лет. Это сейчас очень востребовано, и радует, что родители уделяют внимание культурному развитию своих детей со столь раннего возраста», - отметил директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

После праздников коллективы, занимающиеся на базе Дома народного творчества, будут обновлять репертуар и готовиться к новым конкурсам.