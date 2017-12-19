19.12.2017 | 14:39

В воскресенье, 17 декабря, на втором этаже Пензенской филармонии открылась выставка работ финалистов конкурса «По следам забытых усадеб». Он проводился с 10 августа по 30 октября среди фотографов и художников.

Заданную тему авторы раскрывали в пейзажах, интерьерных съемках, селфи и рисунках. Также была объявлена номинация «Обитатели усадеб», в рамках которой принимались изображения местных птиц и зверей. Отдельно оценивались снимки, сделанные участниками младше 14 лет.

Из 300 работ экспертный совет выбрал около 130 рисунков и фотографий, которые попали в финальную экспозицию.

«На торжественном открытии состоялась церемония награждения победителей и призеров проекта», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.