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Культура | В Пензе подвели итоги конкурса «По следам забытых усадеб»

19.12.2017|14:39
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В воскресенье, 17 декабря, на втором этаже Пензенской филармонии открылась выставка работ финалистов конкурса «По следам забытых усадеб». Он проводился с 10 августа по 30 октября среди фотографов и художников.

Заданную тему авторы раскрывали в пейзажах, интерьерных съемках, селфи и рисунках. Также была объявлена номинация «Обитатели усадеб», в рамках которой принимались изображения местных птиц и зверей. Отдельно оценивались снимки, сделанные участниками младше 14 лет.

Из 300 работ экспертный совет выбрал около 130 рисунков и фотографий, которые попали в финальную экспозицию.

«На торжественном открытии состоялась церемония награждения победителей и призеров проекта», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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