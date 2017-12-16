16.12.2017 | 17:46

В Лермонтовской библиотеке прошла встреча, посвященная юбилею пензенского композитора Романа Давыдова. Ему исполнилось 70 лет.

Сам виновник торжества не смог посетить мероприятие по состоянию здоровья, но со сцены звучали только его произведения.

Роман Давыдов родился на Кавказе. В Пензу он приехал в 70-х годах прошлого века после трагического случая.

«Он работал в Бакинской филармонии, очень много путешествовал по всему Союзу. В одной из поездок они были в какой-то горной местности, и на перевале случилась автомобильная катастрофа. Он взял с собой в поездку жену и дочь; обе погибли. Ему стало невыносимо тяжело жить в том месте, где все о них напоминало», - рассказала председатель Пензенского отделения Международного союза музыкальных деятелей Светлана Туромшина.

Роман Давыдов является автором детских фортепианных пьес, произведений для органа.

«У него есть большой цикл вокальных произведений на стихи Лермонтова. Цикл большой - более 134 романсов», - отметила главный библиотекарь Областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Мария Федотова.

«У меня очень много монологов. Например, монолог царицы Тамары, огромный монолог «Смерть поэта» (без изменений и сокращений). Я всматриваюсь в Лермонтова, как бы вслушиваюсь в его музыку», - делился композитор.

Роман Тигранович и сейчас продолжает много трудиться. Он возглавляет региональное отделение Союза композиторов России.