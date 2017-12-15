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Культура | Мордовские артисты показали пензенцам комедию «Старинные амуры»

15.12.2017|17:57
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Мордовский государственный музыкальный театр в Пензе представил Фонвизина. Комедия по классической пьесе «Бригадир» вышла на сцену под названием «Старинные амуры». В городском Центре культуры и досуга саранские артисты уже как родные.

На сцене артисты показали музыкальную комедию о конфликте отцов и детей, которых окружают женщины.

«Мой персонаж ездил во Францию, нагляделся, нахватался словечек, приехал и давай учить отца. Его как бы привезли знакомиться с будущей невестой, а в итоге он засмотрелся на ее мать, получается. В финале выяснилось, что все друг другу изменяют», - рассказал солист театра Александр Лобурев.

Мордовский государственный музыкальный театр в ближайшее время приедет в Пензу с новым спектаклем.

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Гость|15.12.2017 18:51|

Сначала подумал про Мордовский филиал Т-Плюс, а тут вон оно что...

Гость|15.12.2017 19:53|

Очень классный спектакль был, смотрелся на одном дыхании, намного интересней чем Пензенский коллектив, им до них очень далеко. Мнение не одно мое.

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