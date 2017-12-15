15.12.2017 | 17:57

Мордовский государственный музыкальный театр в Пензе представил Фонвизина. Комедия по классической пьесе «Бригадир» вышла на сцену под названием «Старинные амуры». В городском Центре культуры и досуга саранские артисты уже как родные.

На сцене артисты показали музыкальную комедию о конфликте отцов и детей, которых окружают женщины.

«Мой персонаж ездил во Францию, нагляделся, нахватался словечек, приехал и давай учить отца. Его как бы привезли знакомиться с будущей невестой, а в итоге он засмотрелся на ее мать, получается. В финале выяснилось, что все друг другу изменяют», - рассказал солист театра Александр Лобурев.

Мордовский государственный музыкальный театр в ближайшее время приедет в Пензу с новым спектаклем.