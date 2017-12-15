15.12.2017 | 17:38

В киноконцертном зале «Пенза» состоится премьера грандиозного благотворительного спектакля «32.12, или сон в зимнюю ночь». О том, куда отправятся в своих грезах главные герои этой сказки, станет известно в день премьеры шоу - 17 декабря.

«Для тех, кто еще не понял, что такое «32.12» (я, если честно, тоже не сразу понял), - это 32 декабря, то есть несуществующий день. События, которые в этот день могут происходить, тоже под большим сомнением, но мы решили их на сцене развеять», - рассказал продюсер проекта Сергей Бегишев.

Яркие костюмы, необычные декорации, акробатические танцевальные и вокальные номера; все это соединено тонкой сюжетной линией - необычным новогодним путешествием брата и сестры.

«Вся музыка написана с нуля специально для спектакля», - пояснила продюсер проекта Юлия Егорова.

Сказка состоит из двух действий, первое - 45 минут, после антракта - второе, получасовое. Все собранные от продажи билетов деньги пойдут на лечение больных детей - как минимум восьми ребятишкам с тяжелыми диагнозами подарят шанс на выздоровление.