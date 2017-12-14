14.12.2017 | 17:01

Авторов этих работ на открытии выставки не было - все они работают в системе МЧС, охраняя безопасность граждан. Впервые в Доме народного творчества можно увидеть вышитые картины, аппликации, кукол, которые сделаны пензенскими спасателями, а также их детьми.

«В нашем коллективе - коллективе главного управления и структурных подразделений - таких талантов просто огромное количество; я уже не говорю про членов семей наших огнеборцев и спасателей. Здесь трудятся не бессердечные люди, их задача не только спасти, но и донести эту спасенную красоту», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Ольга Кондракова - бывший сотрудник музея, последние 12 лет трудится в рядах спасателей. Она знает о скромности тех, кто ежедневно подвергает свою жизнь опасности.

«В человеке все должно быть прекрасно, и принадлежность к нашей строгой, даже героической профессии, отнюдь не лишает человека тяги к прекрасному, возможности творить прекрасное. Я за гармонию во всем. Поздравляю всех с этим прекрасным днем!» - обратилась к коллегам сотрудник отдела ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Ольга Кондракова.

Эта выставка приурочена к предстоящему профессиональному празднику спасателей - людей в форме будут чествовать 27 декабря. Что же касается этой экспозиции, то она называется «Мелодии чутких сердец», и не случайно: из первых букв слов получается МЧС.