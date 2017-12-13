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Культура | В Пензе состоялся концерт музыканта Алексея Брянцева

13.12.2017|16:02
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Исполнитель Алексей Брянцев приехал в Пензу со своей группой.

Уже в 22 года он пел баритоном зрелого мужчины. Этим Алексей Брянцев и поразил Алексея Брянцева: первый - в начале 2000-х начинающий исполнитель, а второй - известный продюсер и автор композиций группы «Бутырка».

На прослушивании отметили и его схожесть с Михаилом Кругом. Кстати, после смерти шансонье Алексей стал исполнять песни с вдовой музыканта.

Во время выступления музыкант общался с публикой, со сцены звучали не только песни, но и стихи. На концерт пришли люди разных возрастов, были даже семьи с детьми.

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