13.12.2017 | 16:02

Исполнитель Алексей Брянцев приехал в Пензу со своей группой.

Уже в 22 года он пел баритоном зрелого мужчины. Этим Алексей Брянцев и поразил Алексея Брянцева: первый - в начале 2000-х начинающий исполнитель, а второй - известный продюсер и автор композиций группы «Бутырка».

На прослушивании отметили и его схожесть с Михаилом Кругом. Кстати, после смерти шансонье Алексей стал исполнять песни с вдовой музыканта.

Во время выступления музыкант общался с публикой, со сцены звучали не только песни, но и стихи. На концерт пришли люди разных возрастов, были даже семьи с детьми.