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Культура | Актеров Пензенского театра юного зрителя обучили методу Чехова

13.12.2017|16:20
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Иван Дементьев, основатель и художественный руководитель Московской студии практики метода Михаила Чехова, провел занятие с артистами Пензенского театра юного зрителя.

Конечно, в театральных вузах России больше предпочтений и времени на изучение отдается системе К. С. Станиславского, однако метод Чехова не менее важен, особенно для начинающих актеров. В нем собраны специальные упражнения, которые помогают им вживаться в роли.

«Мы знаем, что такое есть, а вот как применять это - нет. Знаем про «от внешнего к внутреннему», атмосферу, слова, но как это делать - мы не знаем», - отметил Иван Дементьев.

Два года назад выпускник Саратовского театрального института познакомился с литовским режиссером Гитисом Падегимасом, который и научил молодого актера этой методике. Теперь Иван Дементьев сам занялся преподавательской деятельностью. Он разъезжает по стране и проводит мастер-классы в разных городах России.

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