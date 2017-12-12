12.12.2017 | 16:57

Троица выдающихся итальянских музыкантов - пианист Фермо Рошиньо, скрипач Фабрицио Казу и виолончелист Сандро де Бласио - выступит вместе с Губернаторской симфонической капеллой в рамках концерта, посвященного дню рождения великого Л. ван Бетховена.

«Уникальный композитор, я думаю. Считаю, что Бетховен - это центр музыки», - поделился Фермо Рошиньо.

Итальянцы не испугались приключений в России, причем за свой счет.

«Они приехали в Пензу бесплатно. Они сами оплатили дорогу, проживание, им не нужен гонорар. Они написали, что едут безвозмездно, из уважения к русскому народу», - отметил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Концерт с участием итальянских виртуозов состоится в Большом зале областной филармонии 17 декабря в 17:00.