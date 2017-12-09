В Пензе выбрали не просто самую красивую «Мисс Пенза - 2017» - претендующая на это звание девушка должна быть еще и женственной, и талантливой. В результате на сцену драмтеатра вышли 15 девушек.
По условиям, участвовать могли и 45-летние, но ни одна дама такого возраста не стала состязаться с юными прелестницами.
Участницы демонстрировали модные наряды, свои таланты и наличие интеллекта и чувства юмора.
Без последнего победить в некоторых конкурсах было просто невозможно. Например, когда ведущий пытался поговорить с каждой девушкой на десятках иностранных языков, а та должна была на каждом из них что-то отвечать, даже если ни слова не понимала.
А вот участницу под номером 13 попросили не просто прочитать ее любимое стихотворение, но превратить его в рэп.
В программе конкурса также был и ожидаемый выход в купальниках, и дефиле в вечерних нарядах.
Жюри решило, что самой женственной и талантливой в этот вечер оказалась Виктория Кондрашина, девушка в красном под номером 13. Как выяснилось, титул «Мисс Пенза» достался одной из самых взрослых участниц.
Полную версию шоу зрители могут увидеть на 11 канале 31 декабря.
Ясно. Что то ужин обратно просится, пойду в сортир.