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Культура | Обладательницей титула «Мисс Пенза - 2017» стала Виктория Кондрашина

09.12.2017|17:44
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В Пензе выбрали не просто самую красивую «Мисс Пенза - 2017» - претендующая на это звание девушка должна быть еще и женственной, и талантливой. В результате на сцену драмтеатра вышли 15 девушек.

По условиям, участвовать могли и 45-летние, но ни одна дама такого возраста не стала состязаться с юными прелестницами.

Участницы демонстрировали модные наряды, свои таланты и наличие интеллекта и чувства юмора.

Без последнего победить в некоторых конкурсах было просто невозможно. Например, когда ведущий пытался поговорить с каждой девушкой на десятках иностранных языков, а та должна была на каждом из них что-то отвечать, даже если ни слова не понимала.

А вот участницу под номером 13 попросили не просто прочитать ее любимое стихотворение, но превратить его в рэп.

В программе конкурса также был и ожидаемый выход в купальниках, и дефиле в вечерних нарядах.

Жюри решило, что самой женственной и талантливой в этот вечер оказалась Виктория Кондрашина, девушка в красном под номером 13. Как выяснилось, титул «Мисс Пенза» достался одной из самых взрослых участниц.

Полную версию шоу зрители могут увидеть на 11 канале 31 декабря.

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Гость|09.12.2017 18:46|

Ясно. Что то ужин обратно просится, пойду в сортир.

Гость|09.12.2017 18:53|

Привет папику

Гость|09.12.2017 18:55|

Классный конкурс! Побольше бы таких мероприятий в нашем городе!)

Гость|09.12.2017 18:58|

Не, показ хороший, только не понял одного - где телефоны, расценки?

Гость|09.12.2017 19:01|

Смотрела конкурс с удовольствием! Организация на высшем уровне, конкурсантам все очень достойные. Огромное спасибо! С удовольствием буду посещать каждый год!!!

Гость|09.12.2017 19:05|

Гость писал(a):

Организация на высшем уровне, конкурсантам все очень достойные.
вроде буквы русские, а смысл не понятен. наверное писала одна из мисок))

Гость|09.12.2017 19:05|

Гость писал(a):

Смотрела конкурс с удовольствием! Организация на высшем уровне, конкурсантам все очень достойные. Огромное спасибо! С удовольствием буду посещать каждый год!!!
Евгений Ваганович, в вашем возрасте уж лучше шутите на сцене...

Гость|09.12.2017 19:05|

Проект Ленинградка-2.0. А можно всех посмотреть?

Гость|09.12.2017 19:06|

Отличное мероприятие,красивые девушки! Все женственные и талантливые. Очень понравилось!

Гость|09.12.2017 19:07|

Гость писал(a):

Отличное мероприятие,красивые девушки! Все женственные и талантливые. Очень понравилось!
Штаны постирать не забудь - жена спалит, в подъезде спать будешь.

Гость|09.12.2017 19:08|

Так вот кто на западной голый в одном плаще бегал

Гость|09.12.2017 19:09|

Судя по комментариям, ну не готовы пендзюки к этому. У вас интеллект на уровне прыщавых подростков.

Гость|09.12.2017 19:10|

Гость писал(a):

Гость|09.12.2017 19:09|

Судя по комментариям, ну не готовы пендзюки к этому. У вас интеллект на уровне прыщавых подростков.

ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ! Но нужно нести красоту в массы)

Гость|09.12.2017 19:11|

Поручить несение красоты каналу Brazzers

Гость|09.12.2017 19:13|

Гость писал(a):

интеллект на уровне прыщавых
Тото я смотрю, улитка тебя по iq обошла

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Имя: Гость
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