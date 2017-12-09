09.12.2017 | 17:44

В Пензе выбрали не просто самую красивую «Мисс Пенза - 2017» - претендующая на это звание девушка должна быть еще и женственной, и талантливой. В результате на сцену драмтеатра вышли 15 девушек.

По условиям, участвовать могли и 45-летние, но ни одна дама такого возраста не стала состязаться с юными прелестницами.

Участницы демонстрировали модные наряды, свои таланты и наличие интеллекта и чувства юмора.

Без последнего победить в некоторых конкурсах было просто невозможно. Например, когда ведущий пытался поговорить с каждой девушкой на десятках иностранных языков, а та должна была на каждом из них что-то отвечать, даже если ни слова не понимала.

А вот участницу под номером 13 попросили не просто прочитать ее любимое стихотворение, но превратить его в рэп.

В программе конкурса также был и ожидаемый выход в купальниках, и дефиле в вечерних нарядах.

Жюри решило, что самой женственной и талантливой в этот вечер оказалась Виктория Кондрашина, девушка в красном под номером 13. Как выяснилось, титул «Мисс Пенза» достался одной из самых взрослых участниц.

Полную версию шоу зрители могут увидеть на 11 канале 31 декабря.