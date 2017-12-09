09.12.2017 | 17:33

В фойе Центра культуры и досуга состоялся открытый городской фестиваль «Битва гармонистов». Участники начали сравнивать, у кого меха шире и звук громче, еще до выхода на сцену.

Александра Малышева - из Никольска; приехала на конкурс со своей самодельной тульской гармонью.

«С детства, с 12 лет играю на гармошке. У нас семья гармонистов, и поэтому мы без гармони никуда!» - рассказала исполнительница.

В «Битве гармонистов» приняли участие более 50 творческих коллективов и солистов.

«Пенза - это богохранимый город, где в мире и согласии живут много народов разных национальностей. И то, что они живут в мире и согласии, наверное, зависит от мероприятий, которые являются объединяющим началом», - отметил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

За самые оригинальные выступления участникам фестиваля достались призы зрительских симпатий от еженедельника «Молодой ленинец».