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Культура | Гармонисты Пензенской области сошлись в музыкальной битве

09.12.2017|17:33
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В фойе Центра культуры и досуга состоялся открытый городской фестиваль «Битва гармонистов». Участники начали сравнивать, у кого меха шире и звук громче, еще до выхода на сцену.

Александра Малышева - из Никольска; приехала на конкурс со своей самодельной тульской гармонью.

«С детства, с 12 лет играю на гармошке. У нас семья гармонистов, и поэтому мы без гармони никуда!» - рассказала исполнительница.

В «Битве гармонистов» приняли участие более 50 творческих коллективов и солистов.

«Пенза - это богохранимый город, где в мире и согласии живут много народов разных национальностей. И то, что они живут в мире и согласии, наверное, зависит от мероприятий, которые являются объединяющим началом», - отметил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

За самые оригинальные выступления участникам фестиваля достались призы зрительских симпатий от еженедельника «Молодой ленинец».

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Гость|09.12.2017 18:55|

Сотрясения от баянов были?

Гость|09.12.2017 19:20|

А чё битва? Гармошками бились?

Ну ребята, грамотнее надо заголовки обозначивать.

Гость|09.12.2017 19:30|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛИ ОПЛАТИТЬ АРЕНДУ ЗАЛА,КАК ЭТО ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ,ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ КОНЦЕРТ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|09.12.2017 19:51|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛИ ОПЛАТИТЬ АРЕНДУ ЗАЛА..

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Дурачок, что ли?

Гость|09.12.2017 19:55|

Гость писал(a):

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА
Опять с бюджетниками бухаешь. Смотри от алкогольной энцефалопатии не загнись.

Имя: Гость
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