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Культура | В Пензе квартет «Премьера» представил произведения зарубежных классиков

07.12.2017|16:14
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Перед пензенцами выступил струнный квартет «Премьера». В Органном зале Пензенской филармонии звучали сочинения Франца Шуберта и Феликса Мендельсона.

Свою программу артисты назвали «Квартеты в миноре». В ее основу легли произведения, написанные в первой половине XIX века.

«У Шуберта - очень популярный квартет под названием «Смерть и девушка», написанный на его же песню. Наверное, это шедевр квартетной музыки, мимо которого мы просто не имеем права пройти. И второй квартет Мендельсона - это одно из ранних его произведений, но в нем уже проявляется гениальность композитора», - отметил руководитель квартета Вячеслав Филиппенков.

«Струнный квартет «Премьера» создан из ведущих музыкантов симфонического оркестра и, конечно, это блистательный коллектив, который исполняет классическую музыку. Классическая музыка звучит у нас часто, многогранно и на радость пензенцам», - подчеркнула заместитель директора областной филармонии Любовь Сычева.

Этот концерт состоял из двух отделений и продолжался чуть больше часа.

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