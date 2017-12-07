07.12.2017 | 16:14

Перед пензенцами выступил струнный квартет «Премьера». В Органном зале Пензенской филармонии звучали сочинения Франца Шуберта и Феликса Мендельсона.

Свою программу артисты назвали «Квартеты в миноре». В ее основу легли произведения, написанные в первой половине XIX века.

«У Шуберта - очень популярный квартет под названием «Смерть и девушка», написанный на его же песню. Наверное, это шедевр квартетной музыки, мимо которого мы просто не имеем права пройти. И второй квартет Мендельсона - это одно из ранних его произведений, но в нем уже проявляется гениальность композитора», - отметил руководитель квартета Вячеслав Филиппенков.

«Струнный квартет «Премьера» создан из ведущих музыкантов симфонического оркестра и, конечно, это блистательный коллектив, который исполняет классическую музыку. Классическая музыка звучит у нас часто, многогранно и на радость пензенцам», - подчеркнула заместитель директора областной филармонии Любовь Сычева.

Этот концерт состоял из двух отделений и продолжался чуть больше часа.