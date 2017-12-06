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Культура | В драмтеатре почтили память народного артиста Валерия Беляковича

06.12.2017|14:56
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Ровно год назад не стало режиссера, народного артиста России Валерия Беляковича, который с 1988 года сотрудничал с пензенской труппой. Коллектив драматического театра до сих пор не смирился с этой утратой.

«Это действительно большая трагедия для российского театра. Валерий Романович - явление, которое еще мало изучено, но, я думаю, что все еще впереди. Его имя будет украшать русский театр по всему миру», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«Кто мы с вами? Может быть, мы тоже куклы? Может, нами тоже верховодят? Такие вопросы должны возникать», - прокомментировал приглашенный маэстро свою режиссерскую работу «Куклы» перед началом репетиций.

В Пензе он поставил десять спектаклей, среди которых «Мастер и Маргарита», «Сон в летнюю ночь», «На дне». Кстати, в марте 2010-го, когда открылось здание нового театра, именно «Ревизора» Беляковича играли на сцене.

Валерий Белякович - основатель московского «Театра на Юго-Западе».

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