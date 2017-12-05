05.12.2017 | 16:41

За годы, проведенные на сцене Пензенского драматического театра, заслуженная артистка России Галина Репная прожила 200 жизней - именно столько ролей она сыграла за 50 лет своей творческой деятельности.

«Ты украшение театра не только пензенского, но и российского. Это, собственно говоря, все знают, это уже аксиома. Поэтому - здоровья, самое главное, здоровья, здоровья, здоровья», - пожелал актрисе художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Галина Репная - обладатель многочисленных наград и премий всероссийских и международных фестивалей. Своим талантом, актерским мастерством она из спектакля в спектакль покоряет сердца зрителей.

«Всю жизнь хотела сыграть Эдит Пиаф, я чувствую, что это мое, я бы это сделала, но ушел поезд. Я бы, может, ее в старости, лет в 50, могла бы сыграть, но молодую нет, не могу», - рассказала артистка.

Оптимист по жизни, обаятельная и многогранная на сцене, Галина Евгеньевна - пример молодым актерам для подражания. Также она вводит в мир закулисья совсем юных театралов, преподает в лаборатории «Первая скрипка».

«У нас вся жизнь - стресс. Вот каждый раз - со стрессом, но стресс хороший, и это нам продлевает жизнь. Сейчас такое волнение перед встречей со зрителем, каждый раз - премьера. Это всегда здорово», - прокомментировала актриса.

В конце января Галина Репная приступит к репетициям новой комедийной постановки.