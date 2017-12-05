Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 дек 2017|19:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.63  |  $  58.69
 

Культура | Галина Репная отмечает полувековой юбилей творческой деятельности

05.12.2017|16:41
Печать

За годы, проведенные на сцене Пензенского драматического театра, заслуженная артистка России Галина Репная прожила 200 жизней - именно столько ролей она сыграла за 50 лет своей творческой деятельности.

«Ты украшение театра не только пензенского, но и российского. Это, собственно говоря, все знают, это уже аксиома. Поэтому - здоровья, самое главное, здоровья, здоровья, здоровья», - пожелал актрисе художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Галина Репная - обладатель многочисленных наград и премий всероссийских и международных фестивалей. Своим талантом, актерским мастерством она из спектакля в спектакль покоряет сердца зрителей.

«Всю жизнь хотела сыграть Эдит Пиаф, я чувствую, что это мое, я бы это сделала, но ушел поезд. Я бы, может, ее в старости, лет в 50, могла бы сыграть, но молодую нет, не могу», - рассказала артистка.

Оптимист по жизни, обаятельная и многогранная на сцене, Галина Евгеньевна - пример молодым актерам для подражания. Также она вводит в мир закулисья совсем юных театралов, преподает в лаборатории «Первая скрипка».

«У нас вся жизнь - стресс. Вот каждый раз - со стрессом, но стресс хороший, и это нам продлевает жизнь. Сейчас такое волнение перед встречей со зрителем, каждый раз - премьера. Это всегда здорово», - прокомментировала актриса.

В конце января Галина Репная приступит к репетициям новой комедийной постановки.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!