05.12.2017 | 17:11

В Пензу с концертом прибыла легенда русского рока. На «Дизель-Арене» выступил Юрий Шевчук, лидер и основатель группы «ДДТ».

Шевчук со своей командой представил программу под названием «История звука». В нее вошли избранные песни из разных альбомов с момента основания группы до наших дней.

«Это 30 лет новейшей истории в песнях «ДДТ». Песен, конечно, очень много, мы специально подбирали вещи, которые, на наш взгляд, наиболее аутентичны. Начнем с 80-х, потом песни 90-х, потом нулевых. Разный саунд, разный звук», - рассказал зрителям музыкант.

Программу «История звука» уже оценили жители многих городов страны. Но на Пензе гастрольный тур «ДДТ» не заканчивается - в декабре Юрий Шевчук споет также в Самаре, Ульяновске, Набережных Челнах, Казани.