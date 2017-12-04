04.12.2017 | 19:21

Губернаторская симфоническая капелла к очередной годовщине со дня рождения Людвига ван Бетховена готовит Тройной концерт для виолончели, скрипки и фортепиано до-мажор. Вместе с пензенскими артистами будут выступать их зарубежные коллеги.

«Известный блестящий пианист из Санта-Чечилии (это лучшая в Италии музыкальная академия) Фермо Рошиньо, затем приезжает прекрасный дирижер Микеланджело Голиатти, который будет дирижировать виолончельными концертами», - анонсировал художественный руководитель капеллы Владимир Каширский.

Также в рамках этого концерта выступят итальянский виолончелист Сандро де Блассио и скрипач Фабрицио Касу.

«У них уникальные инструменты, старой скрипичной школы. Они привезут их с собой», - добавил Владимир Каширскийю

Концерт, а по словам руководителя губернаторской симфонической капеллы, подобного в Пензе еще не слышали, состоится 17 декабря в 17:00 в большом зале областной филармонии.

Кстати, все иностранные музыканты согласились выступать без гонорара - в знак уважения к русскому народу.