03.12.2017 | 14:49

Выставка под названием «100 лет без царя» открылась в фойе Дома молодежи. Все представленные экспонаты принадлежали людям, жившим в дореволюционное время. Здесь и первый беспроводной утюг, и железнодорожный керосиновый фонарь, украшения из меди, бронзы, латуни, предметы быта, военные мундиры и награды. Есть даже газеты, изданные в конце XIX - начале XX века. Однако жемчужиной выставки являются черно-белые снимки, считает ее организатор Олег Машин.

«В Пензе очень много было фотографов. Но фотографии стоили довольно-таки дорого, и не каждый мог себе позволить их. Были два вида фотографий: визитка и кабинет-портрет. Кабинет-портрет делался большим количеством, их дарили, а визитки практически штучные были. На оборотах этих фотографий видны гербы этих фотографов», - рассказал Олег Машин.

Всего в зале представлено около двухсот экспонатов. Олег Машин собирал их по крупицам на протяжении 13 лет. Это уже третья выставка коллекционера, посвященная истории дореволюционной России. Работать она будет до середины декабря, посетить ее может любой желающий.