03.12.2017 | 10:31

Роман Мадянов стал почетным гостем открывшегося в Пензе Х кинофестиваля имени Ивана Мозжухина «Мужская роль». На память об этом артисту вручили приз.

«Он с намеком - с одной стороны корона, а с другой стороны колпак шута. Вот когда каждый вечер смотришь и думаешь, помогает развиваться», - весело пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кинофестиваль «Мужская роль» на протяжении долгих лет показывает, что российские актеры ничуть не хуже голливудских звезд и уж тем более гораздо искреннее их.

«Это огромная честь, эта награда мне очень дорога», - заявил в ответном слове заслуженный артист России Роман Мадянов.

Идейным вдохновителем и бессменным президентом фестиваля является директор Пензенского филиала Союза кинематографистов России Светлана Старостина.

«Конечно, идея безумная, но она прижилась, она полюбилась. Значит не надо бояться безумных идей! Я вас поздравляю. Все эти годы фестиваль поддерживали главные люди в любом кинематографе мира - зрители», - подчеркнула президент Х Всероссийского открытого кинофестиваля им. И. Мозжухина «Мужская роль» Светлана Старостина.

В программу фестиваля, который проходит с 1 по 3 декабря, вошли новые российские фильмы «Жили-были», «Аритмия», «Монах и бес», «Турецкое седло» и другие.