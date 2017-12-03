03.12.2017 | 12:56

Лермонтовская библиотека пополнилась новой коллекцией книг по истории и культуре, которые поступили в подарок от Музея природы и человека Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Речь идет об альбоме-каталоге музея и книгах, повествующих о священных местах и атрибутах северных народов, их мифологических представлениях.

«Отдельно стоит отметить иллюстрированный каталог выставки всемирно известного художника Михаила Шемякина, состоявшейся в Ханты-Мансийске», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Кстати, директором учреждения культуры Югры является уроженка Пензенской области Елена Гомонюк, возглавлявшая Музейно-выставочный центр Заречного.