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Культура | В Лермонтовскую библиотеку поступила коллекция книг из Ханты-Мансийска

03.12.2017|12:56
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Лермонтовская библиотека пополнилась новой коллекцией книг по истории и культуре, которые поступили в подарок от Музея природы и человека Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Речь идет об альбоме-каталоге музея и книгах, повествующих о священных местах и атрибутах северных народов, их мифологических представлениях.

«Отдельно стоит отметить иллюстрированный каталог выставки всемирно известного художника Михаила Шемякина, состоявшейся в Ханты-Мансийске», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Кстати, директором учреждения культуры Югры является уроженка Пензенской области Елена Гомонюк, возглавлявшая Музейно-выставочный центр Заречного.

Источник — Фото minkult.pnzreg.ru
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