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Культура | В Заречном стартует третий сезон «Хоровой ассамблеи»

02.12.2017|09:19
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В субботу, 2 декабря, в Заречном стартует третий сезон шоу-проекта «Хоровая ассамблея».

На сцену ДК «Современник» выйдут около 25 коллективов. Свои таланты продемонстрируют хористы разных возрастов - детсадовцы, школьники, студенты, ветераны.

«Первый этап в этом году посвящен ретро-хитам. Нас очень радует то, насколько творчески коллективы подходят к постановкам своих номеров. Некоторые решили не ограничиваться просто хоровым пением, а приготовили музыкальные и театрализованные зарисовки», - приводит портал «Город Z» слова хормейстера ДК «Современник» Ирины Сорокиной.

Выступления первого этапа начнутся 2 декабря в 11:00 часов. Во дворце культуры ждут всех поклонников известных шлягеров прошлых лет.

Шоу-проект «Хоровая ассамблея» стартовал в Заречном в октябре 2015 года. Гала-концерт участников и победителей предыдущего сезона состоялся 27 мая 2017 года, в День города.

Источник — gorodz.info
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