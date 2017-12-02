02.12.2017 | 16:11

В январе в Пензе пройдет первый симпозиум керамистов. Его организаторами выступит коллектив гончарной мастерской «Капля солнца». Благодаря полученным грантам, в том числе президентскому, и помощи меценатов у активистов появилось просторное помещение для занятий творчеством и новое оборудование для обжига глиняных изделий.

«Печь большего объема позволит нам производить больше продукции, потому что нас в команде уже семь человек, и мы будем принимать еще людей», - отметила руководитель мастерской Людмила Тимакова.

Олеся Тарашкевич одна из первых, кто стал работать в «Капле солнца» на гончарном круге, заниматься лепкой и учить этому других. Теперь девушка с нарушением слуха попробовала себя в качестве педагога.

«Глина - это материал, в который я просто влюбилась. С самого детства я увлекалась разными видами творчества - бисер, бумага, но вот глина - очень душевный материал. Этим хочется заниматься всю жизнь», - рассказала мастер.

Из мягкого податливого материала под руководством Олеси Арина Машукова сделала свою первую работу на мастер-классе.

«Это будет новогодний домик со снегом на крыше. Так как он на новогоднюю тематику, возможно, я его кому-то подарю», - рассказала Арина Машукова.

А малыши, посетившие студию, сделали глиняные украшения на новогоднюю елку. После того, как фигурки раскрасили, их оправили на термическую обработку, а затем юные мастера забрали их домой.