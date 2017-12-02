02.12.2017 | 13:48

В пятницу, 1 декабря, в Пензе стартовал X открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. На церемонии его открытия в киноконцертном зале «Пенза» собралось более полутора тысяч зрителей.

Почетным гостем первого дня стал известный актер, заслуженный артист России Роман Мадянов. Заместитель председателя правительства области Олег Ягов вручил ему главный приз за лучшую мужскую роль «Король экрана».

После торжественной части состоялся показ фильма «Жили-были», в котором Роман Мадянов сыграл одну из главных ролей.

«Кинофестиваль «Мужская роль» проходит в десятый раз, и с каждым годом он становится масштабнее», - отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.