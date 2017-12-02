02.12.2017 | 17:52

На сцене областной библиотеки выступили хорошо знакомые мальчикам и девочкам герои мультфильмов. Вместе со своими юными поклонниками пели, играли и танцевали веселые котята.

По сюжету, в жизни кошачьей семьи очень важное событие - день рождения мамы. И пока виновница торжества отлучилась по делам, дети решили подготовить ей сюрприз. А чтобы подарок получился невероятным, Коржик, Карамелька и Компот попросили помощи у малышей.

Для того чтобы разместить всех желающих увидеть «Трех котов», в зале даже пришлось организовать дополнительные места. Секрет такой популярности этих героев довольно прост.

«Они дружелюбные и всегда всем помогают», - рассказала юная зрительница Мария Уришова.