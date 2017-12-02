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Культура | «Три кота» порадовали малышей Пензы веселым представлением

02.12.2017|17:52
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На сцене областной библиотеки выступили хорошо знакомые мальчикам и девочкам герои мультфильмов. Вместе со своими юными поклонниками пели, играли и танцевали веселые котята.

По сюжету, в жизни кошачьей семьи очень важное событие - день рождения мамы. И пока виновница торжества отлучилась по делам, дети решили подготовить ей сюрприз. А чтобы подарок получился невероятным, Коржик, Карамелька и Компот попросили помощи у малышей.

Для того чтобы разместить всех желающих увидеть «Трех котов», в зале даже пришлось организовать дополнительные места. Секрет такой популярности этих героев довольно прост.

«Они дружелюбные и всегда всем помогают», - рассказала юная зрительница Мария Уришова.

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Гость|02.12.2017 18:41|

НАМ С ДОЧКОЙ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! СПАСИБО БУДЕМ ЖДАТЬ СНОВА

Гость|02.12.2017 19:26|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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