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Культура | В Пензенском драмтеатре представили третью за сезон премьеру

01.12.2017|10:01
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В четверг, 30 ноября, на малой сцене Пензенского драматического театра состоялась премьера камерного спектакля «В зале есть врач?» по пьесе московского драматурга и киносценариста Елизаветы Трусевич.

«Спектакль стал первой постановкой на российской сцене пьесы молодого московского драматурга Елизаветы Трусевич, которая присутствовала на премьере», - сообщили в учреждении культуры.

Это фантастическая история, в которой пересекаются судьбы великих русских писателей А. С. Пушкина, А. П. Чехова и М. А. Булгакова. Двое последних были докторами. Главная тема - равная ответственность за человеческую жизнь и врачей как целителей тела, и писателей как целителей душ.

Постановка «В зале есть врач?» стала третьей премьерой 225-го театрального сезона.

Источник — Фото penzateatr.ru
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