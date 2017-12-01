01.12.2017 | 10:01

В четверг, 30 ноября, на малой сцене Пензенского драматического театра состоялась премьера камерного спектакля «В зале есть врач?» по пьесе московского драматурга и киносценариста Елизаветы Трусевич.

«Спектакль стал первой постановкой на российской сцене пьесы молодого московского драматурга Елизаветы Трусевич, которая присутствовала на премьере», - сообщили в учреждении культуры.

Это фантастическая история, в которой пересекаются судьбы великих русских писателей А. С. Пушкина, А. П. Чехова и М. А. Булгакова. Двое последних были докторами. Главная тема - равная ответственность за человеческую жизнь и врачей как целителей тела, и писателей как целителей душ.

Постановка «В зале есть врач?» стала третьей премьерой 225-го театрального сезона.