01.12.2017 | 17:29

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова собрались народные умельцы со всей страны. В Пензе впервые проходит Всероссийский фестиваль художественных промыслов и ремесел «Сердце мастерства».

«Если мы это не сохраним, то мы можем быть богаты, здоровы, но бескультурны. Таким человек просто не имеет права жить», - отметил председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

На выставке-ярмарке мастера представляют керамическую посуду, предметы одежды, украшения из бисера, игрушки и многое другое.

«Мы находимся в центре Поволжья, поэтому мы собираем по чуть-чуть ото всех. Мы можем показать такой большой палитрой все эти промыслы», - подчеркнула исполнительный директор ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» Ирина Кирилина.

Например, Сергей Синицын своими руками изготавливает духовые музыкальные инструменты и сам же на них играет.

«Началось это очень давно. Когда я впервые услышал звуки музыкальных инструментов, пытался что-то сделать в детстве», - рассказал умелец.

Так же в рамках фестиваля состоялись состязания на звание лучшего ремесленника. В течение нескольких часов участники создавали изделия на тему природы. За творческим процессом наблюдали не только члены жюри, но и посетители библиотеки.