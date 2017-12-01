01.12.2017 | 18:13

В Губернаторском доме, в рамках празднования 125-летия Пензенской картинной галереи, открылась уникальная экспозиция «Ее величество Акварель». Музейные хранители очень не любят, когда эти работы достают из запасников. Такие творения капризны, как настоящие царственные особы - они боятся солнечного света и перепадов температуры. Но в очень редких случаях их все-таки показывают публике.

«Насладитесь общением с работами мастеров русской и западноевропейской акварели, академика живописи Петрова… Это потрясающие работы», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Среди них творения А. И. Вахрамеева, А. В. Лентулова, А. П. Боголюбова, А. К. Саврасова, И. Я. Билибина. Всего в трех залах выставлено 61 полотно.

Особое место в экспозиции занимает акварель «Сцена в ресторане» чешского художника Альфонса Мухи. Он считается одним из ярчайших представителей стиля «ар-нуво». Во время своей работы в Париже Муха делил мастерскую с Ван Гогом и близко дружил с великой актрисой Сарой Бернар.

«Его узнают по томным красавицам, которые обязательно встречаются во всех его работах. Он, как сейчас говорят, очень стильный художник», - отметила заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи Нина Санталова.

Кстати, выставка «Ее величество Акварель» будет работать до окончания рождественских каникул. Затем уникальные работы на долгое время уберут в фондохранилище картинной галереи.